Serviva un esordio vincente e così è stato per la Roma, che nella prima giornata della League Phase di Europa League ha portato a casa tre punti importanti, superando 2-1 il Nizza. A regalare il successo sono state le reti, entrambe nel secondo tempo, di Ndicka e Mancini. Difensori dunque protagonisti, che ancora una volta hanno mascherato la mancanza di gol dal reparto offensivo. A brillare però è stato anche il neo acquisto Tsimikas, che ha disputato la sua prima gara da titolare con la maglia giallorossa. Ottima prestazione con il Nizza. Il laterale greco, prelevato in estate dal Liverpool, aveva disputato i primi minuti nel derby di domenica scorsa, mentre con il Nizza è sceso in campo dal 1?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tsimikas convince, assist e non solo: risorsa per Gasperini a sinistra