Tsimikas convince assist e non solo | risorsa per Gasperini a sinistra
Serviva un esordio vincente e così è stato per la Roma, che nella prima giornata della League Phase di Europa League ha portato a casa tre punti importanti, superando 2-1 il Nizza. A regalare il successo sono state le reti, entrambe nel secondo tempo, di Ndicka e Mancini. Difensori dunque protagonisti, che ancora una volta hanno mascherato la mancanza di gol dal reparto offensivo. A brillare però è stato anche il neo acquisto Tsimikas, che ha disputato la sua prima gara da titolare con la maglia giallorossa. Ottima prestazione con il Nizza. Il laterale greco, prelevato in estate dal Liverpool, aveva disputato i primi minuti nel derby di domenica scorsa, mentre con il Nizza è sceso in campo dal 1?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: tsimikas - convince
#EuropaLeague 1° giornata @ogcnice vs @OfficialASRoma ? #AllianzRiviera 21:00 Ecco gli 11 scelti da Mr. #Gasperini: Svilar; Celik Mancini N'Dicka; Rensch Konè El Aynaoui Tsimikas; Soulè El Shaarawy; Dovbyk Vi convince #AsRoma #N - X Vai su X
Svolta a sinistra: George-Tsimikas, la Roma vuole cambiare marcia GAZZETTA DELLO SPORT Gasperini si aspetta una svolta sulla fascia sinistra, che attualmente non da le stesse garanzie che da la destra con Wesley, Soulé e Dybala. Attualmente, Angelino - facebook.com Vai su Facebook
Tsimikas al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore della Roma - La Roma puntella la difesa con un arrivo sulle corsie laterali, il terzino sinistro Kostas Tsimikas dal Liverpool in prestito secco dopo cinque stagioni in Reds. Lo riporta gazzetta.it