TS – L’inizio di qualcosa di grande Cinque anni belli ma…

A tutto Adrien Rabiot. Il centrocampista si è subito imposto come perno del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri: il francese e il tecnico si sono ritrovati in rossonero dopo l'esperienza alla Juve. Per loro nel prossimo weekend di Serie A subito scontro ad alta quota col Napoli, match che vedrà in panchina ben 11 Scudetti: 6, quelli di 'Max', contro i 5 di Antonio Conte. Eppure per Rabiot, nonostante il Milan occupi il terzo posto e i partenopei siano in vetta, è ancora troppo presto per parlare di partita Scudetto.

