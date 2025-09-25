TS – l’altro Bremer e i gol da riprendere

2025-09-25 10:27:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO –  Andare e tornare, che è un po’ come nella vita: l’importante è trovarsi al posto giusto e che giusto sia pure il momento. La Juventus, nella sua versione Next Gen per adesso, sa benissimo quanto i momenti siano determinanti. L’ultima prova è arrivata da Pedro Felipe, centrale difensivo, classe 2004: è rientrato da un lungo, doloroso infortunio, e la ripresa è stata dolce quanto il suo talento. Nell’ultima sfida contro la Torres, il ragazzone di Salvador, Bahia, si è preso il lusso di deciderla. All’ultimo istante, quando non ci credeva più nessuno, uno stacco imperioso ha mandato in paradiso la squadra di Brambilla, che ha iniziato esattamente da dove aveva lasciato: vincendo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

