TS – l'altro Bremer e i gol da riprendere
2025-09-25 10:27:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Andare e tornare, che è un po’ come nella vita: l’importante è trovarsi al posto giusto e che giusto sia pure il momento. La Juventus, nella sua versione Next Gen per adesso, sa benissimo quanto i momenti siano determinanti. L’ultima prova è arrivata da Pedro Felipe, centrale difensivo, classe 2004: è rientrato da un lungo, doloroso infortunio, e la ripresa è stata dolce quanto il suo talento. Nell’ultima sfida contro la Torres, il ragazzone di Salvador, Bahia, si è preso il lusso di deciderla. All’ultimo istante, quando non ci credeva più nessuno, uno stacco imperioso ha mandato in paradiso la squadra di Brambilla, che ha iniziato esattamente da dove aveva lasciato: vincendo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Juve-Reggiana, le pagelle: bentornato Bremer, 6,5. Kelly e Kalulu 5, altro che certezze...
Trevisani non ha dubbi: «La Juve con un Bremer col crociato funzionante avrebbe fatto un altro campionato. Sposta il mondo. Kelly ha fatto due partite di calcio con lui…»
Juve Borussia Dortmund: un altro grande esame per il muro bianconero. Chi sarà il pericolo principale da fronteggiare, ecco il duello per Bremer e compagni
TS – Inter, un nuovo caso Bremer? Sgambetto Juventus, strada tracciata per Djaló - Un nuovo caso Bremer: la Juventus, dopo aver soffiato il difensore brasiliano all'Inter nell'estate del 2022, è pronta a fare lo stesso con Tiago Djaló, centrale portoghese in scadenza di contratto ... Come scrive fcinter1908.it
TS - Hermoso a zero: può essere il sostituto di Bremer - Come sempre accade in queste situazioni, però, costa l’ingaggio: almeno 5 milioni, visto che a Madrid ... Scrive ilbianconero.com