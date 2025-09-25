Trump | Vicini a un accordo su Gaza forse anche alla pace
“Ho parlato con Bibi Netanyahu oggi e abbiamo parlato con tutti i leader del Medio Oriente. Siamo vicini a un accordo su Gaza, forse anche alla pace”, ha dichiarato Donald Trump durante la firma di una serie di ordini esecutivi, rispondendo alle domande dei giornalisti. Negli ultimi giorni, i colloqui diplomatici si sono intensificati: da un lato Israele mantiene la pressione militare sulle aree ancora controllate da Hamas, dall’altro continuano le trattative indirette a Doha e al Cairo con la mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti. Le principali questioni sul tavolo restano il rilascio degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza e le garanzie di cessate il fuoco in cambio dell’ingresso di maggiori aiuti umanitari per la popolazione civile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
