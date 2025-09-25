Trump svela il suo piano per Gaza ma lo scontro con Netanyahu è all’orizzonte

Il presidente Usa Donald Trump ha presentato la sua proposta per porre fine alla guerra a Gaza, liberare gli ostaggi rimanenti e avviare la riabilitazione della Striscia sotto un governo non guidato da Hamas. Tuttavia, il piano rischia di schiantarsi contro il muro del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di un governo israeliano che ha ripetutamente dimostrato di ignorare le pressioni degli Stati Uniti e di essere nelle condizioni di poter fare ciò che vuole, senza conseguenze. L’annuncio è avvenuto durante un incontro multilaterale a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, a cui hanno partecipato i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Egitto, Giordania, Turchia, Indonesia e Pakistan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

