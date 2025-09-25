Trump salva TikTok con il via libera di Xi Jiping E assicura | Non permetterò che Israele possa annettere la Cisgiordania – Il video
Donald Trump ha salvato TikTok, firmando in queste ore l’ordine esecutivo. Xi Jinping «ci ha dato il via libera» sull’app, ha garantito il presidente Usa. « Gli investitori americani controlleranno » la piattaforma e Oracle «giocherà un ruolo importante» sul fronte della sicurezza dell’app, ha spiegato Trump, dicendosi soddisfatto delle misure di sicurezza varate per la piattaforma. Trump ha attribuito a TikTok, che conta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, il merito di averlo aiutato a vincere di nuovo la sua corsa alla Casa Bianca, e ha 15 milioni di follower sul suo account personale. Non solo, a detta del vicepresidente JD Vance gli investitori americani controlleranno l’algoritmo. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - salva
I dazi di Trump mettono in ginocchio il Sud Italia: si salva solo la Puglia
Borse europee in rosso dopo i dazi al 30%: Trump salva i Bitcoin, picco a 121mila dollari
Trump salva Boeing, troppo grande per fallire: niente processo nonostante le oltre 300 vittime dei disastri aerei
Buongiorno da Agorà. All’assemblea ONU Trump contro tutti. Flotilla sotto attacco, Tajani: “Garantire sicurezza”. Salis salva per un voto: sì all’immunità. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com Vai su Facebook
Trump ripete che lui si meriterebbe il nobel per la pace per ciascuna delle 7(?) guerre risolte, ma che in realtà non gli interessa perché vuole salvare vite (come a Gaza?) quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba imbarazzante #Trump #ONU #Trum - X Vai su X
Trump salva TikTok (con il via libera di Xi Jiping). E assicura: «Non permetterò che Israele possa annettere la Cisgiordania» – Il video - E su Putin non è soddisfatto: «Stanno uccidendo persone senza ottenere nulla» L'articolo Trump salva TikTok (con il via libera ... Come scrive msn.com
TikTok, Trump firma l'ordine esecutivo. Oracle, Silver Lake e Mgx i principali investitori - C'è il via libera della Cina, annuncia il presidente Usa nel corso di un briefing con la stampa. Lo riporta msn.com