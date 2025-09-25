Trump salva TikTok con il via libera di Xi Jiping E assicura | Non permetterò che Israele possa annettere la Cisgiordania – Il video

Donald Trump ha salvato TikTok, firmando in queste ore l’ordine esecutivo. Xi Jinping «ci ha dato il via libera» sull’app, ha garantito il presidente Usa. « Gli investitori americani controlleranno » la piattaforma e Oracle «giocherà un ruolo importante» sul fronte della sicurezza dell’app, ha spiegato Trump, dicendosi soddisfatto delle misure di sicurezza varate per la piattaforma. Trump ha attribuito a TikTok, che conta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, il merito di averlo aiutato a vincere di nuovo la sua corsa alla Casa Bianca, e ha 15 milioni di follower sul suo account personale. Non solo, a detta del vicepresidente JD Vance gli investitori americani controlleranno l’algoritmo. 🔗 Leggi su Open.online