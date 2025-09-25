Trump salva TikTok con il via libera di Xi Jiping E assicura | Non permetterò che Israele possa annettere la Cisgiordania – Il video

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha salvato TikTok, firmando in queste ore l’ordine esecutivo.  Xi Jinping «ci ha dato il via libera» sull’app, ha garantito il presidente Usa. « Gli investitori americani controlleranno » la piattaforma e Oracle «giocherà un ruolo importante» sul fronte della sicurezza dell’app, ha spiegato Trump, dicendosi soddisfatto delle misure di sicurezza varate per la piattaforma. Trump ha attribuito a TikTok, che conta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, il merito di averlo aiutato a vincere di nuovo la sua corsa alla Casa Bianca, e ha 15 milioni di follower sul suo account personale. Non solo, a detta del vicepresidente JD Vance gli investitori americani controlleranno l’algoritmo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - salva

I dazi di Trump mettono in ginocchio il Sud Italia: si salva solo la Puglia

Borse europee in rosso dopo i dazi al 30%: Trump salva i Bitcoin, picco a 121mila dollari

Trump salva Boeing, troppo grande per fallire: niente processo nonostante le oltre 300 vittime dei disastri aerei

trump salva tiktok viaTrump salva TikTok (con il via libera di Xi Jiping). E assicura: «Non permetterò che Israele possa annettere la Cisgiordania» – Il video - E su Putin non è soddisfatto: «Stanno uccidendo persone senza ottenere nulla» L'articolo Trump salva TikTok (con il via libera ... Come scrive msn.com

trump salva tiktok viaTikTok, Trump firma l'ordine esecutivo. Oracle, Silver Lake e Mgx i principali investitori - C'è il via libera della Cina, annuncia il presidente Usa nel corso di un briefing con la stampa. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Salva Tiktok Via