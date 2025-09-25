Trump rivuole la base di Bagram ma fu lui a lasciarla ai talebani

Ilfoglio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rivuole indietro la base militare di Bargram, in Afghanistan, a circa 60 chilometri a nord. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

trump rivuole la base di bagram ma fu lui a lasciarla ai talebani

© Ilfoglio.it - Trump rivuole la base di Bagram, ma fu lui a lasciarla ai talebani

In questa notizia si parla di: trump - rivuole

Trump rivuole base di Bagram ma i talebani rifiutano; Ecco perché Trump rivuole la base di Bagram in Afghanistan; Rivista Italiana Difesa - shownews - Trump rivuole la base di Bagram. I Talebani centrali nel nuovo grande gioco.

trump rivuole base bagramTrump rivuole la base di Bagram, ma fu lui a lasciarla ai talebani - Un luogo che intreccia terrorismo, Cina, Iran e gli equilibri fragili dell’Asia meridionale ... Lo riporta ilfoglio.it

Trump rivuole base di Bagram ma i talebani rifiutano - Il presidente americano pretende dall’Afghanistan la restituzione della struttura costruita dagli USA e abbandonata nel 2021 - Da rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Trump Rivuole Base Bagram