Trump provoca e Putin risponde La pace in Ucraina è sempre più lontana
Il discorso fiume di Donald Trump, pronunciato martedì all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e nel quale ha attaccato l’Onu, accusato di limitarsi a “scrivere lettere”, l’Ue, ritenuta colpevole di continuare a comprare materie prime da Mosca, e la Russia, che lo avrebbe deluso, continua a far discutere. Se l’Unione europea e i leader dei Paesi membri hanno applaudito alle parole del tycoon, ignorando le critiche a loro rivolte — con la sola eccezione dell’Ungheria di Viktor Orbán, che ha respinto al mittente la richiesta di cessare gli acquisti da Mosca —, dal Cremlino è arrivata una dura replica che alza ulteriormente la tensione e allontana ancor di più la conclusione del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - provoca
“Da Putin solo tante cazzate”. Trump provoca e Putin bombarda l’Ucraina
"Se reagisce così abbiamo ragione". Medvedev provoca Trump
Ucraina, Medved provoca, Trump risponde: “Schiero due sottomarini nucleari in regioni appropriate”
Non bastassero le polemiche su Gaza, sulle accuse di Donald Trump all’Onu e all’Europa, e sulle sue parole sul paracetamolo che provoca l’autismo, dall’America spunta un nuovo scandalo che i media Usa hanno già ribattezzato «Escalatorgate»: il blocco d - facebook.com Vai su Facebook
Trump elimina ufficialmente i dazi sull'oro e «provoca» la Svizzera - X Vai su X
La Russia risponde a Trump: Guerra in Ucraina continua, noi siamo orsi veri; Ucraina, Zelensky all'Onu: Sorvolo droni? Mosca sinonimo d'interferenza | Germania: La Russia provoca, un jet ha sorvolato una nave tedesca; Zelensky: attendiamo sanzioni Usa a Russia. Bloomberg: Putin opta per escalation, Trump non agirà - Zelensky: L'Europa sta facendo la sua parte, ora forti sanzioni anche dagli Usa.
Assemblea dell'ONU, Putin risponde a Trump... e alla Nato - (ASI) Viene in mente la celebre frase Otto Von Bismarck: " Conosco tanti modi per far uscire un orso dalla tana, ma non ne conosco nessuno per farcelo rientrare", A buon intenditor... Si legge su agenziastampaitalia.it
Il Cremlino risponde a Trump: "Noi siamo orsi veri. Lui è interessato a vendere solo il petrolio Usa" - L'attacco del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, dopo le parole del capo della Casa Bianca: "La guerra continua. Scrive today.it