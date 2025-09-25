Trump provoca e Putin risponde La pace in Ucraina è sempre più lontana

Il discorso fiume di Donald Trump, pronunciato martedì all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e nel quale ha attaccato l’Onu, accusato di limitarsi a “scrivere lettere”, l’Ue, ritenuta colpevole di continuare a comprare materie prime da Mosca, e la Russia, che lo avrebbe deluso, continua a far discutere. Se l’Unione europea e i leader dei Paesi membri hanno applaudito alle parole del tycoon, ignorando le critiche a loro rivolte — con la sola eccezione dell’Ungheria di Viktor Orbán, che ha respinto al mittente la richiesta di cessare gli acquisti da Mosca —, dal Cremlino è arrivata una dura replica che alza ulteriormente la tensione e allontana ancor di più la conclusione del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

