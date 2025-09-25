Trump pizzica ancora Putin | È vergognoso mi ha deluso Deve fermarsi E rinnova l’appello ai Paesi Nato | Basta comprare il petrolio russo
Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, Donald Trump continua a ribadire a parole quanto sia « deluso » dalla condotta dell’omologo russo Vladimir Putin. «La Russia ha combattuto a lungo e duramente. Ha perso un milione di soldati, e senza praticamente guadagnare terreno nonostante i pesanti bombardamenti», ha affermato dallo Studio Ovale il tycoon durante il bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «È una disgrazia. La loro economia è ormai al collasso. È una vergogna che continuino a uccidere persone, Putin deve fermarsi ». Le mosse economiche contro Mosca: «Basta fare affari con Putin». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - pizzica
Per attaccare Trump la Lagarde pizzica pure la Von der Leyen
Trump: «Aiuteremo la Polonia in caso di escalation russa». - facebook.com Vai su Facebook
Trump anti-Putin. Cosa c'è dietro - L'annuncio del presidente Trump che gli Stati Uniti e gli alleati della Nato invieranno nuove armi all'Ucraina rappresenta una dimostrazione cruciale della solidarietà transatlantica. Come scrive ilgiornale.it
Stretta di mano tra Trump-Putin in Alaska: quali sono gli obiettivi di Stati Uniti, Russia e Ucraina - I due leader si incontrano per discutere la fine del conflitto in Ucraina, con la partecipazione dei ... Riporta it.euronews.com