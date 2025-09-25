Trump pizzica ancora Putin | È vergognoso mi ha deluso Deve fermarsi E rinnova l’appello ai Paesi Nato | Basta comprare il petrolio russo

Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, Donald Trump continua a ribadire a parole quanto sia « deluso » dalla condotta dell’omologo russo Vladimir Putin. «La Russia ha combattuto a lungo e duramente. Ha perso un milione di soldati, e senza praticamente guadagnare terreno nonostante i pesanti bombardamenti», ha affermato dallo Studio Ovale il tycoon durante il bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «È una disgrazia. La loro economia è ormai al collasso. È una vergogna che continuino a uccidere persone, Putin deve fermarsi ». Le mosse economiche contro Mosca: «Basta fare affari con Putin». 🔗 Leggi su Open.online