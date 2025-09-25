Trump | Ora Putin si fermi Zelensky avverte Mosca E l' ambasciatore russo a Parigi | Se i nostri caccia saranno abbattuti sarà guerra
Zelensky ad Axios: «Chiesta a Trump un'arma cruciale, ci ha dato l'ok per colpire in Russia». I caccia Usa intercettano un aereo da guerra russo vicino all'Alaska. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev"
Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”
Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Il mini-Monte Rushmore in Thailandia, con Putin, Xi, Trump e Kim. L'installazione in un maxi centro commerciale a Bangkok
.@paolomieli: "E' rottura tra Trump e Putin o no? I giornali russi non credono alla rottura, pensano che nonostante le dichiarazioni di Trump, le cose vadano meglio di come si pensano"
Zelensky all’Onu: “Putin va fermato, la sicurezza si ottiene solo con le armi” - Il presidente ucraino critica duramente l'omologo russo dal podio del Palazzo di vetro, mentre blandisce i suoi alleati occidentali invocando nuovi aiuti per la resistenza di Kiev. Come scrive eunews.it
Zelensky: "Se Putin non ferma la guerra, il Cremlino nel mirino" - Zelensky, in un'intervista ad Axios, ha detto che se la Russia non fermerà la guerra, al Cremlino dovrebbero informarsi dove si trova il rifugio antiaereo più vicino. globalist.it scrive