Trump | Ora Putin si fermi Zelensky avverte Mosca E l' ambasciatore russo a Parigi | Se i nostri caccia saranno abbattuti sarà guerra

Xml2.corriere.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky ad Axios: «Chiesta a Trump un'arma cruciale, ci ha dato l'ok per colpire in Russia». I caccia Usa intercettano un aereo da guerra russo vicino all'Alaska. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trump ora putin si fermi zelensky avverte mosca e l ambasciatore russo a parigi se i nostri caccia saranno abbattuti sar224 guerra

© Xml2.corriere.it - Trump: Ora Putin si fermi. Zelensky avverte Mosca. E l'ambasciatore russo a Parigi: «Se i nostri caccia saranno abbattuti, sarà guerra»

In questa notizia si parla di: trump - putin

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev"

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

trump putin fermi zelenskyZelensky all’Onu: “Putin va fermato, la sicurezza si ottiene solo con le armi” - Il presidente ucraino critica duramente l'omologo russo dal podio del Palazzo di vetro, mentre blandisce i suoi alleati occidentali invocando nuovi aiuti per la resistenza di Kiev. Come scrive eunews.it

Zelensky: "Se Putin non ferma la guerra, il Cremlino nel mirino" - Zelensky, in un'intervista ad Axios, ha detto che se la Russia non fermerà la guerra, al Cremlino dovrebbero informarsi dove si trova il rifugio antiaereo più vicino. globalist.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Putin Fermi Zelensky