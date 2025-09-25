Trump | Ora Putin si fermi Mosca | Se i nostri caccia saranno abbattuti sarà guerra| Le regole d' ingaggio | intercettare e scortare

Zelensky ad Axios: «Chiesta a Trump un'arma cruciale, ci ha dato l'ok per colpire in Russia». I caccia Usa intercettano un aereo da guerra russo vicino all'Alaska. Trump: Ora Putin si fermi. Mosca: «Se i nostri caccia saranno abbattuti, sarà guerra»| Le regole d'ingaggio: intercettare e scortare

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev"

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Trump: “Putin deve fermarsi”. L’ambasciatore di Mosca in Francia: “Se la Nato abbatte i nostri jet è guerra” - X Vai su X

askanews. . Il mini-Monte Rushmore in Thailandia, con Putin, Xi, Trump e Kim. L'installazione in un maxi centro commerciale a Bangkok - facebook.com Vai su Facebook

Europa, ultima fermata. Basta fare la vassalla: fragile con Putin, timorosa con Trump, timida con Netanyau. Serve un colpo d’ala - Zelensky lo ha ripetuto mercoledì all’Onu: “Mosca espande lo scontro, l’aggressore va fermato”. blitzquotidiano.it scrive

Ucraina: Trump, deluso da Putin, ora deve fermarsi. Mosca: se la Nato abbatte nostri jet sarà guerra - La Nato intercetta 5 jet russi vicino alla Danimarca e altri quattro in Alaska. Lo riporta milanofinanza.it