Trump | Onu mi ha sabotato si indaghi

1.39 Trump accusa l'Onu di averlo sabotato, e chiede una inchiesta definendo la situazione "una vergogna". "Tre eventi davvero inquietanti!", ha attaccato in un post su Truth.Tra questi cita "la scala mobile si è fermata bruscamente, incredibile che io e Melania non siamo caduti in avanti". Poi il gobbo:"Ero di fronte a un pubblico di milioni di persone da tutto il mondo e a importanti leader in sala,il mio gobbo non ha funzionato.Era buio pesto".Il terzo,l'audio in sala:"I leader mondia li non sono riusciti a sentire nulla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - sabotato

