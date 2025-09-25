Trump oggi firma l' ordine esecutivo per chiudere la questione TikTok | Verso il via libera alla vendita di F-35 alla Turchia

Sul fronte dazi arriva l'allarme del Brasile: "Molte nostre aziende senza il mercato americano non sopravviveranno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trump firma ordine esecutivo: “Antifa organizzazione terroristica interna” - Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", un movimento, un'ideologia priva di una struttura organizzata e di una chiara leadership ... Come scrive msn.com

Trump firma il decreto per dichiarare Antifa terrorista - Donald Trump ha firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come organizzazione terroristica. Scrive ansa.it

