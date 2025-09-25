Trump mostra la faccia dura a Putin | gli Usa intercettano e avvisano quattro aerei russi in volo sull’Alaska

L’Occidente non si lascia intimidire dalle minacce russe. I caccia americani si sono alzati in volo per individuare e identificare q uattro aerei da guerra russi, che volavano vicino all’Alaska. A svelare il retroscena è stato il North american aerospace defense command, specificando che due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 stavano pattugliando la zona di identificazione della difesa aerea (Adiz ndr) dell’Alaska. S i tratta di uno spazio aereo internazionale che confina con l’area sovrana di Usa e Canad a. Dopo la scoperta, il Norad ha inviato alcuni messaggi di allerta, impiegando quattro F-16 insieme a 4 aerei tanker Kc-135 per poter “dentificare in modo positivo e intercettare” i velivoli di Mosca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump mostra la faccia dura a Putin: gli Usa intercettano e “avvisano” quattro aerei russi in volo sull’Alaska

