Trump incontro positivo leader arabi

18.57 "Vogliamo risolvere la situazione Gaza. Ho avuto un ottimo incontro con i leader della regione e penso che siamo vicini a chiudere una qualche sorta di accordo.Vogliamo far tornare ostaggi". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando ai giornalisti da Studio Ovale dopo l'incontro con i leader del Medio Oriente a margine dell'Assemblea Generale Onu,a cui ha partecipato anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arrivato alla Casa Bianca. Inoltre Trump ha detto di essere "molto deluso da Putin" per aver prolungato la guerra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it