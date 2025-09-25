Trump incontra Erdogan e avverte Putin | Molto deluso da lui è momento di fermarsi Gaza? Accordo vicino

(Adnkronos) – Si è svolto oggi, giovedì 25 settembre, il bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan, ospite della Casa Bianca. Il presidente americano lo ha accolto all'ingresso con una stretta di mano, e ai giornalisti che chiedevano se avrebbero discusso di F-35, ha risposto: "Lo scoprirete". . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

