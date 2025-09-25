Trump illude Kiev | Vittoria possibile Mosca | Tesi falsa la guerra continua
Volodymyr Zelensky all'Onu: «Il Cremlino vuole espandere il conflitto». Giorgia Meloni: «Una escalation conviene a Vladimir Putin, che è in difficoltà».
Trump: "L'Ucraina può vincere la guerra con il sostegno dell'Ue. Se la Russia fosse una potenza militare importante avrebbe vinto il conflitto in meno di una settimana". Zelensky: "Sorpreso da Trump. Positivo voglia sostenerci per la fine della guerra"
Il nuovo "enigma Trump". Fiducia nella vittoria di Kiev (ma mancano armi e soldati) - Altra giravolta di Donald, che non invia gli Atacms. Scrive msn.com
Zelensky: “Sorpreso da Trump sulla riconquista dei territori”. Ma il Cremlino risponde: “Falso che Kiev possa riprenderseli, continuiamo la guerra” - Il Cremlino ritiene che l’idea che l’Ucraina possa rivendicare una riconquista territoriale, come suggerito da Donald Trump ieri, sia una tesi “errata”. Scrive ilfattoquotidiano.it