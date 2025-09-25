Trump firma l’ordine esecutivo su TikTok | c’è l’ok di Xi Jinping Usa avranno il controllo dell’algoritmo

25 set 2025

Washington, 25 settembre 2025 –  "Gli Stati Uniti avranno il controllo dell'algoritmo impiegato per stabilire i contenuti visibili agli utenti di TikTok mentre sono sulla piattaforma”. Così iò vicepresidente J.D. Vance commenta l’ ordine esecutivo firmato oggi da Donald Trump, dando attuazione all’ accordo raggiunto con la Cina su TikTok.   L’ordine del tycoon apre la strada all'intesa raggiunta con il presidente cinese  Xi Jinping, in base al quale il controllo della piattaforma sarà trasferito a un gruppo di azionisti Usa. Durante la cerimonia organizzata nello Studio Ovale per la firma, Trump ha affermato che TikTok sarà "operata dagli Stati Uniti in tutto e per tutto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

