Trump firma l' ordine esecutivo per chiudere la questione TikTok | Verso il via libera alla vendita di F-35 alla Turchia

Sul fronte dazi arriva l'allarme del Brasile: "Molte nostre aziende senza il mercato americano non sopravviveranno". Trump firma l'ordine esecutivo per chiudere la questione TikTok | Verso il via libera alla vendita di F-35 alla Turchia

Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%

Usa: la Camera approva legge di bilancio, la firma di Trump nel giorno dell'Indipendenza americana

Usa, parchi più cari per gli stranieri: Trump firma ordine esecutivo

Trump firma ordine esecutivo contro gli "Antifa", definendoli come gruppi terroristi che vogliono rovesciare il governo americano

La firma di #Trump è arrivata circa alle 8 del mattino (ora locale) durante un evento pubblico organizzato alla presenza dei suoi sostenitori

Trump firma l’ordine esecutivo, Antifa è un’organizzazione terroristica: “punta al rovesciamento del governo” - Donald Trump ha firmato l’annunciato ordine esecutivo che designa “Antifa”, un movimento, un’ideologia priva di una struttura organizzata e di una chiara leadership, come “organizzazione terroristica ... strettoweb.com scrive

Trump blocca il dissenso negli Usa con un ordine esecutivo (senza basi legali e contro un gruppo che non esiste): “Antifa è organizzazione terroristica” - Il presidente firma un ordine esecutivo contro un gruppo che non esiste formalmente, allarme per la repressione del dissenso ... Come scrive ilfattoquotidiano.it