Trump fa togliere il ritratto di Biden dalla Walk of Fame alla Casa Bianca
La Casa Bianca ha inaugurato la Walk of Fame presidenziale all'esterno dell'ala ovest, sostituendo il ritratto dell'ex presidente Joe Biden con la sua firma realizzata con un'autopenna, un dispositivo utilizzato dal Commander in chief per firmare ordini importanti, come la grazia. Lo riporta Fox. Un video pubblicato su X dalla Casa Bianca mostra i ritratti dei presidenti precedenti. Quando la panoramica si sposta su Biden, viene mostrato una fotografia con l'immagine di una penna automatica che mette firma di Biden. Trump si è scagliato più volte contro l'uso dell'autopenna da parte di Biden, sostenendo che l'ex presidente non sapesse quali documenti stesse firmando. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Togliere ai poveri per dare ai ricchi. Sì alla legge di Trump
PerchéDonald Trump vuole togliere la cittadinanza all’attrice e comica Rosie O’Donnell
Trump ha chiesto a Orban di togliere il veto all’ingresso dell’Ucraina nell’Ue
#dimartedi Rapporti tra Trump e stampa, Milena Gabanelli: "Quando si arriva a minacciare di togliere la licenza, o fare cause miliardarie, semplicemente perché è stato criticato, significa che siamo ad una deriva autoritaria". - facebook.com Vai su Facebook
Trump fa spostare i ritratti di Obama e Bush per 'nasconderli' - Il presidente ha ordinato di spostare il ritratto di Obama in cima alla ... Riporta ansa.it
Trump, “via reperti e mostre sulla schiavitù”: rimossa anche la foto simbolo dell’uomo dalla “schiena flagellata” - È l’immagine di un uomo che la storia conosce con i nomi di Peter o Gordon, schiavo della Louisiana, immortalato nel 1863 in una delle fotografie più ... Come scrive greenme.it