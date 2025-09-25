Trump fa togliere il ritratto di Biden dalla Walk of Fame alla Casa Bianca

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha inaugurato la Walk of Fame presidenziale all'esterno dell'ala ovest, sostituendo il ritratto dell'ex presidente Joe Biden con la sua firma realizzata con un'autopenna, un dispositivo utilizzato dal Commander in chief per firmare ordini importanti, come la grazia. Lo riporta Fox. Un video pubblicato su X dalla Casa Bianca mostra i ritratti dei presidenti precedenti. Quando la panoramica si sposta su Biden, viene mostrato una fotografia con l'immagine di una penna automatica che mette firma di Biden. Trump si è scagliato più volte contro l'uso dell'autopenna da parte di Biden, sostenendo che l'ex presidente non sapesse quali documenti stesse firmando. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump fa togliere il ritratto di biden dalla walk of fame alla casa bianca

© Tgcom24.mediaset.it - Trump fa togliere il ritratto di Biden dalla Walk of Fame alla Casa Bianca

In questa notizia si parla di: trump - togliere

Togliere ai poveri per dare ai ricchi. Sì alla legge di Trump

PerchéDonald Trump vuole togliere la cittadinanza all’attrice e comica Rosie O’Donnell

Trump ha chiesto a Orban di togliere il veto all’ingresso dell’Ucraina nell’Ue

Trump fa spostare i ritratti di Obama e Bush per 'nasconderli' - Il presidente ha ordinato di spostare il ritratto di Obama in cima alla ... Riporta ansa.it

Trump, “via reperti e mostre sulla schiavitù”: rimossa anche la foto simbolo dell’uomo dalla “schiena flagellata” - È l’immagine di un uomo che la storia conosce con i nomi di Peter o Gordon, schiavo della Louisiana, immortalato nel 1863 in una delle fotografie più ... Come scrive greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Fa Togliere Ritratto