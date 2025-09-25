Trump denuncia un presunto triplo sabotaggio all’Onu e chiede un’inchiesta
Donald Trump ha accusato le Nazioni Unite di aver messo in atto un « triplo sabotaggio » durante la sua partecipazione all’Assemblea generale a New York. In un lungo post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: «Una VERA DISGRAZIA ha avuto luogo ieri alle Nazioni Unite. Non uno, non due, ma tre eventi molto sinistri!». Che per Trump non sarebbero «una coincidenza ma un triplo sabotaggio», e per questo ha chiesto un’ inchiesta immediata al segretario generale Antonio Guterres. Trump denuncia presunti guasti alla scala mobile, al gobbo e all’audio nell’Auditorium. Secondo Trump, il primo episodio è avvenuto all’ingresso, quando la scala mobile su cui stava salendo insieme alla First Lady Melania «si è fermata di colpo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
