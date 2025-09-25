Trump | Con Erdogan rapporto straordinario sia nel commercio che nella guerra – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 settembre 2025 “Erdogan fa un lavoro straordinario in questo Paese, abbiamo avuto relazioni straordinarie, sia affrontando la guerra che affrontando il commercio.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l'incontro bilaterale nello studio ovale, con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

