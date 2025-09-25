Trump accusa l’Onu | Triplice sabotaggio durante il mio discorso all’Assemblea generale

Donald Trump torna all’attacco e questa volta nel mirino c’è l’Onu. L’ex presidente americano ha parlato di un vero e proprio “triplice sabotaggio” subito durante la sua partecipazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, accusando l’organizzazione di aver tentato di ostacolare il suo intervento davanti ai leader mondiali. I tre episodi contestati. Secondo Trump, il primo incidente è avvenuto al suo arrivo al Palazzo di Vetro di New York, quando la scala mobile che trasportava lui e la First Lady Melania si è improvvisamente bloccata. “È incredibile che non siamo caduti. Se non ci fossimo tenuti al corrimano, sarebbe stato un disastro”, ha scritto il tycoon in un lungo post sul suo social network Truth. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

