Trump accusa l’Onu di sabotaggio | Stavo per cadere dalla scala mobile arrestate il colpevole

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i servizi segreti Usa stanno indagando su un presunto «sabotaggio» da lui subito alle Nazioni Unite. Sostenendo che un malfunzionamento di una scala mobile, il guasto al “gobbo” del suo discorso e alcuni problemi audio avevano rovinato il suo intervento all’Assemblea del giorno prima a New York. Il complotto della scala mobile. In un post sulla sua piattaforma Truth Social il tycoon ha sostenuto che una scala mobile su cui si trovavano lui e sua moglie Melania «si è fermata bruscamente» mentre si dirigevano al piano principale. Rischiando di farli cadere. 🔗 Leggi su Open.online