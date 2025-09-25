Per Trump i due episodi non possono essere un caso, e per questo ha apertamente accusato le Nazioni Unite di sabotaggio Trump accusa l'Onu di sabotaggio per scala mobile e gobbo elettronico bloccati e chiede l'apertura di un'inchiesta. Il presidente americano è rimasto vittima di due inconven. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump accusa l’Onu di sabotaggio per scala mobile e gobbo elettronico bloccati e chiede apertura inchiesta: “È una vergogna”