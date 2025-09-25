Trump accusa l’Onu di sabotaggio per scala mobile e gobbo elettronico bloccati e chiede apertura inchiesta | È una vergogna

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Trump i due episodi non possono essere un caso, e per questo ha apertamente accusato le Nazioni Unite di sabotaggio Trump accusa l'Onu di sabotaggio per scala mobile e gobbo elettronico bloccati e chiede l'apertura di un'inchiesta. Il presidente americano è rimasto vittima di due inconven. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

trump accusa l8217onu di sabotaggio per scala mobile e gobbo elettronico bloccati e chiede apertura inchiesta 200 una vergogna

© Ilgiornaleditalia.it - Trump accusa l’Onu di sabotaggio per scala mobile e gobbo elettronico bloccati e chiede apertura inchiesta: “È una vergogna”

In questa notizia si parla di: trump - accusa

Frode elettorale, Trump accusa Obama

Trump accusa Pelosi di insider trading

Trump evoca sanzioni contro la Russia e accusa Putin: "Sta dicendo un sacco di stronzate sull'Ucraina"

trump accusa l8217onu sabotaggioLa scala mobile che si blocca e il “gobbo” che non funziona, l’ira di Trump contro l’Onu: «E’ stato un sabotaggio» - Il presidente Usa sul suo social ha duramente attaccato le Nazioni Unite anche per alcuni "incidenti" accaduti durante il suo discorso ... Scrive lasicilia.it

trump accusa l8217onu sabotaggioTrump accusa l’Onu di sabotaggio, chiede un’inchiesta - Donald Trump accusa l'Onu di averlo sabotato, dopo che il teleprompter non ha funzionato ... Riporta espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Accusa L8217onu Sabotaggio