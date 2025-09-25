Trump accusa l’Onu di sabotaggio per scala mobile e gobbo elettronico bloccati e chiede apertura inchiesta | È una vergogna
Per Trump i due episodi non possono essere un caso, e per questo ha apertamente accusato le Nazioni Unite di sabotaggio Trump accusa l'Onu di sabotaggio per scala mobile e gobbo elettronico bloccati e chiede l'apertura di un'inchiesta. Il presidente americano è rimasto vittima di due inconven. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La scala mobile che si blocca e il “gobbo” che non funziona, l’ira di Trump contro l’Onu: «E’ stato un sabotaggio» - Il presidente Usa sul suo social ha duramente attaccato le Nazioni Unite anche per alcuni "incidenti" accaduti durante il suo discorso ... Scrive lasicilia.it
Trump accusa l’Onu di sabotaggio, chiede un’inchiesta - Donald Trump accusa l'Onu di averlo sabotato, dopo che il teleprompter non ha funzionato ... Riporta espansionetv.it