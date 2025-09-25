Truffe digitali in crescita il vecchio video di GiampyTek torna attuale
Oggi vagolando su Youtube mi è capitato di finire su un video di GiampyTek (Pietro Prestigiacomo, con quasi un milione di follower su Instagram e oltre due milioni di iscritti su YouTube), e non è nemmeno recente, però è attualissimo e molto istruttivo Non recensisce l’ennesimo smartphone né mette a confronto un modello premium con il suo clone cinese: insieme al suo collaboratore, il musicista siculo-milanese Manfredi Simonetti, il quale è anche uno smanettone tech mica pizza e fichi. Nella fattispecie il duo tech-musicale ha mostrato come fregare un truffatore su internet, uno di quelli che riciclano carte di credito sottratte agli anziani, le vittime più facili e più colpite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: truffe - digitali
