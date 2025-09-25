Truffa WhatsApp | attenzione a quella del finto sondaggio o concorso Come funziona
Una nuova truffa gira su WhatsApp e sfrutta falsi sondaggi per convincere gli utenti a inserire il codice di collegamento di un nuovo dispositivo. Con quel passaggio i malintenzionati non rubano l’utenza ma aprono una sessione parallela su WhatsApp Web, ottenendo così la. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Truffa WhatsApp: attenzione a quella del finto sondaggio o concorso. Come funziona - Una nuova truffa gira su WhatsApp e sfrutta falsi sondaggi per convincere gli utenti a inserire il codice di collegamento di un nuovo dispositivo. Si legge su repubblica.it
Whatsapp, il finto sondaggio che nasconde una truffa - I truffatori usano falsi siti che promuovono test e concorsi a cui bisogna registrarsi tramite il servizio di messaggistica. Si legge su wired.it