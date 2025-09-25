Truffa sventata a Romanengo | bloccato il bonifico da 35mila euro sul conto del truffatore

Romanengo (Cremona), 25 settembre 2025 – Un bonifico da 35mila euro, tutti i suoi risparmi che sarebbero dovuti passare su un conto “sicuro” per sfuggire ad una frode. Un raggiro ben architettato, sventato per un soffio dai carabinieri della Stazione di Romanengo che, grazie anche all’intervento della banca interessata, sono riusciti a bloccare il bonifico, restituire il denaro alla vittima, una signora della zona e a denunciare il truffatore, un 41enne, pregiudicato, residente in provincia di Catania. La trappola. Ma veniamo ai fatti. La donna il giorno prima della denuncia aveva ricevuto sul telefono un messaggio da un mittente che sembrava essere una nota società che si occupa di gestire i pagamenti digitali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa sventata a Romanengo: bloccato il bonifico da 35mila euro sul conto del truffatore

In questa notizia si parla di: truffa - sventata

Sventata maxi-truffa: sottratti 98mila euro a un 70enne, ma la magistratura li recupera

Truffa telefonica sventata a Mantova: recuperati 16mila euro già finiti sul conto del finto poliziotto

Truffa del 'finto carabiniere' sventata a Formicola e ladri in fuga per km, come sono stati catturati

#romanengo Truffa sventata: 35.000 euro bloccati e recuperati dai carabinieri - Crema - X Vai su X

IMOLA, SVENTATA TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE, 37enne ITALIANO ARRESTATO DAI VERI CARABINIERI: I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una cittadina che ha riferito come, pochi istanti prima, sua madre fosse stata contattata telef - facebook.com Vai su Facebook

Truffa sventata a Romanengo: bloccato il bonifico da 35mila euro sul conto del truffatore - L’istituto di credito ha sospeso il pagamento della signora che era caduta nella trappola ben architettata da un 41enne pregiudicato denunciato dai carabinieri ... Come scrive ilgiorno.it

Romanengo (Cr): Carabinieri bloccano bonifico di 35mila euro e li restituiscono alla vittima - i Carabinieri di Romanengo hanno denunciato per truffa un uomo di 41 anni agendo in maniera tempestiva, sono riusciti a far riavere alla vittima la considerevole somma di 35. Secondo ilmetropolitano.it