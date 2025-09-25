Truffa del finto Carabiniere anziano derubato dell' oro e picchiato | 41enne arrestato

Ravennatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio movimentato nel centro di Bagnacavallo, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Lugo hanno arrestato un uomo, un italiano di 41 anni, ritenuto responsabile della purtroppo nota “truffa del falso Carabiniere”.Tutto è iniziato ieri pomeriggio quando un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffa - finto

Altra truffa del finto bancario: “Deve mettere al sicuro i soldi”. E spariscono più di 20mila euro

Truffa del finto carabiniere, anziana lo fa arrestare

Truffa telefonica sventata a Mantova: recuperati 16mila euro già finiti sul conto del finto poliziotto

truffa finto carabiniere anzianoAncora truffe del ''finto carabiniere'': due anziane raggirate ma le telecamere incastrano i malfattori. Recuperati 21mila euro tra denaro e gioielli - Non c'è pace: la truffa del finto carabiniere imperversa e dopo i tre tentativi di raggiro di ieri avvenuti a Stenico (fatti saltare grazie all'attenzione dei cittadini che non si sono fatti ... Da ildolomiti.it

truffa finto carabiniere anzianoTruffa del falso Carabiniere, anziano derubato e percosso: arrestato un uomo - Pomeriggio movimentato nel centro di Bagnacavallo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un uomo italiano di 41 anni ritenuto responsabile della nota ... Scrive ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Finto Carabiniere Anziano