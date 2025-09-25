Truffa del finto carabiniere anziana lo fa arrestare
Prato, 25 settembre 2025 – L’hanno chiamata al telefono sostenendo di essere carabinieri (e fornendo il nome di un militare realmente esistente) e le hanno riferito che il figlio aveva avuto un incidente e che sarebbe dovuto comparire di fronte al giudice entro 40 minuti. Si tratta dell ’ennesima truffa che viene tentata ai danni di una anziana, pratese di 85 anni, che era pronta a consegnare ai malviventi tutto quello che aveva in casa, 500 euro più diversi gioielli per un totale di 12.000 euro, credendo di aiutare il figlio. Per fortuna, il raggiro è stato scoperto tanto che le forze dell’ordine hanno arrestato uno dei balordi, un giovane di 19 anni di Napoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: truffa - finto
Altra truffa del finto bancario: “Deve mettere al sicuro i soldi”. E spariscono più di 20mila euro
Truffa telefonica sventata a Mantova: recuperati 16mila euro già finiti sul conto del finto poliziotto
Sopralluogo del finto finanziere a San Cesareo in casa di due anziani, la truffa e l'arresto in flagranza
Truffa del finto agente di polizia postale: imprenditrice perde 18 mila euro - L'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Truffa agli anziani, arrestato a Trieste il finto perito. È caccia al complice https://triesteallnews.it/2025/09/truffa-agli-anziani-arrestato-a-trieste-il-finto-perito-e-caccia-al-complice/… - X Vai su X
Truffa del finto carabiniere, anziana lo fa arrestare; Truffa del finto carabiniere: anziana convinta a consegnare i gioielli, ma il direttore di banca la salva dal raggiro; Cassino – Truffa del finto carabiniere, raggirata un’anziana.
Ancora truffe del ''finto carabiniere'': due anziane raggirate ma le telecamere incastrano i malfattori. Recuperati 21mila euro tra denaro e gioielli - Non c'è pace: la truffa del finto carabiniere imperversa e dopo i tre tentativi di raggiro di ieri avvenuti a Stenico (fatti saltare grazie all'attenzione dei cittadini che non si sono fatti ... Come scrive ildolomiti.it
Truffa del falso carabiniere, chiesti 12mila euro ad una 85enne fingendo un incidente causato dal figlio - Il fatto risale al pomeriggio di ieri, martedì 23 settembre, quando un gruppo di persone, una dei quali un 19enne identificato e tratto in arresto, hanno posto in essere una truffa, qualificandosi ... 055firenze.it scrive