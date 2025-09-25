Prato, 25 settembre 2025 – L’hanno chiamata al telefono sostenendo di essere carabinieri (e fornendo il nome di un militare realmente esistente) e le hanno riferito che il figlio aveva avuto un incidente e che sarebbe dovuto comparire di fronte al giudice entro 40 minuti. Si tratta dell ’ennesima truffa che viene tentata ai danni di una anziana, pratese di 85 anni, che era pronta a consegnare ai malviventi tutto quello che aveva in casa, 500 euro più diversi gioielli per un totale di 12.000 euro, credendo di aiutare il figlio. Per fortuna, il raggiro è stato scoperto tanto che le forze dell’ordine hanno arrestato uno dei balordi, un giovane di 19 anni di Napoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Truffa del finto carabiniere, anziana lo fa arrestare