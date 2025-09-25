Truffa da 20 milioni di euro 4 condanne e una assoluzione

Quattro condanne e una assoluzione. E’ quanto stabilito dalla terza sezione del tribunale di Santa Maria Cpua Vetere, presieduta da Giuseppe Meccariello, con a latere Anna Sofia Sellitto e Raffaele Ferraro, nel processo sulle frodi fiscali ai danni dello Stato. Sono stati inflitti 14 anni e 2. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: truffa - milioni

Mondiale per Club, finti highlights da 14 milioni di clic: la surreale truffa che ha ingannato YouTube

2 scudetti e 150 presenze al Milan, poi le gravi accuse di truffa | Ha fatto sparire 90 milioni di euro

Superbonus pozzo senza fondo: altra truffa da quasi 4 milioni di euro per lavori mai eseguiti. Conte che dice?

Sono accusati per la truffa di oltre due milioni di euro ai danni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannati in via definitiva nel processo “Grimilde” - facebook.com Vai su Facebook

Frodi finanziarie: indennizzi da 20mila euro alle vittime - Dal 30 luglio è entrato nel vivo il Fondo indennizzi per le vittime di frodi finanziarie basato su uno stanziamento di risorse pari a 204,5 milioni di euro ... varesenews.it scrive

Consulente bancario sparisce con 20 milioni di euro rubati ai clienti: rintracciato. È indagato per truffa e intermediazione finanziaria abusiva - È stato rintracciato il consulente finanziario accusato di aver sottratto circa 20 milioni di euro ai clienti, undici altoatesini, che si affidavano a lui ... Da msn.com