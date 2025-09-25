trovato un super porcino da un chilo e mezzo

AGLIANA Un fungo porcino che pesa un chilo e 400 grammi è stato trovato in questi giorni dall’aglianese Leonardo Marini. Una piacevolissima scoperta per il fungaiolo locale, dopo tanti anni dedicati a questa passione. "L’ho trovato nei boschi di Abetone – racconta l’appassionato cercatore di funghi –. Sono oltre venticinque anni che vado a funghi, ma soprattutto sono ventidue anni che vado in zona Abetone, sul confine con la provincia di Lucca. Di funghi ne ho trovati tanti, però non mi era mai capitato di trovare un esemplare del genere" – racconta soddisfatto Marini che, nonostante la grande gioia per avere scovato questo porcino gigante, non perde di vista la massima prudenza nell’avventurarsi in montagna, considerati anche i tristi episodi che hanno segnato questo periodo sulla Montagna pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

