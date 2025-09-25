Trovato nell’area filtraggio con un fumogeno nei pantaloni scatta il Daspo per un anno

LECCE – Un giovane di 24 anni di Carpignano Salentino è stato colpito da un Daspo di un anno dopo essere stato fermato con un fumogeno nascosto durante la partita Lecce-Cagliari. L’episodio, avvenuto il 19 settembre 2025 all’ingresso dello stadio “Via del Mare” di Lecce, ha portato a una denuncia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

