Trovato morto in garage sospetta overdose

Arezzonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è stato ritrovato morto all'interno del garage della sua abitazione in via Marco Perennio. Tra le ipotesi prevale quella che il decesso sia dovuto a un'overdose di sostanze stupefacenti. Accanto al corpo infatti è stata ritrovata una siringa.Il caso, raccontato dal Corriere di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

