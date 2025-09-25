Trovato incosciente per strada portato all' ospedale in codice rosso

Dopo aver soccorso una giovane motociclista in Fontanabuona, l'elicottero Drago è intervenuto a Cicagna, dove ha prelevato un uomo, accompagnato lì dall'ambulanza, trovato poco prima incosciente per strada a Tribogna.L'allarme è scattato intorno alle 12.30 di giovedì 25 settembre e sul posto sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: trovato - incosciente

Ansia per Gascoigne: collassato in casa, trovato semi incosciente. Ora è in ospedale

Dramma per l’ex Serie A: il calciatore collassato in casa, trovato incosciente sul pavimento

Paul Gascoigne ricoverato in ospedale: trovato semi incosciente in casa da un amico

Sub trovato incosciente a bordo strada. Messo in salvo dai passanti e dai vigili del fuoco. E' successo nella zona di Torbole. Qui i particolari. - X Vai su X

Sub trovato incosciente a bordo strada. Messo in salvo dai passanti e dai vigili del fuoco. E' successo nella zona di Torbole. Qui i particolari. - facebook.com Vai su Facebook

Sub trovato incosciente a bordo strada: soccorso dai passanti - È accaduto oggi pomeriggio, mercoledì 24 settembre, presso la galleria Calcarolle della Gardesana occidentale: l'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Trento, dove ha ripreso conosc ... Lo riporta giornaletrentino.it

Sub trovato incosciente a bordo strada. Messo in salvo dai passanti e dai vigili del fuoco - L'uomo, un 60enne trentino, è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara ... Da rainews.it