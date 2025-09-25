Trovato con decine di dosi di cocaina ed hashish arrestato spacciatore durante le fiere di San Settimio

Anconatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – In tasca aveva uno spinello e una dose di cocaina, a casa i carabinieri hanno trovato altra droga. Arrestato durante le fiere di San Settimio un 30enne originario di Santo Domingo ma residente in città. Le manette per il giovane sono scattate ieri sera, dopo le 20, in via Mura Orientali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trovato - decine

Volo di decine di metri: uomo trovato senza vita a Seiano

trovato decine dosi cocainaAdrano, sorvegliato speciale arrestato con decine di dosi di cocaina - Nel Catanese, ad Adrano, un 44enne è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di decine di dosi di cocaina. Scrive meridionews.it

Jesi, trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in case ne ha ancora e due bilancini, arrestato - Trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in case ne ha ancora e due bilancini, arrestato. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trovato Decine Dosi Cocaina