Trovato con decine di dosi di cocaina ed hashish arrestato spacciatore durante le fiere di San Settimio

JESI – In tasca aveva uno spinello e una dose di cocaina, a casa i carabinieri hanno trovato altra droga. Arrestato durante le fiere di San Settimio un 30enne originario di Santo Domingo ma residente in città. Le manette per il giovane sono scattate ieri sera, dopo le 20, in via Mura Orientali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Volo di decine di metri: uomo trovato senza vita a Seiano

Il fumo fa male, e non solo a te che fumi. In una delle uscite nei quartieri della città dei nostri volontari hanno trovato un angolo che parlava di incuria: decine di mozziconi svuotati dai portacenere delle auto, abbandonati come se la strada fosse un cestino. Ma - facebook.com Vai su Facebook

La richiesta è arrivata da Anouska de Georgiou che ha parlato per la prima volta in pubblico, sulla scalinata di Capitol Hill, contro il finanziere accusato di pedofilia e trovato morto in carcere nel 2019. Trump: "Decine di migliaia di documenti sono già stati pubb - X Vai su X

Adrano, sorvegliato speciale arrestato con decine di dosi di cocaina - Nel Catanese, ad Adrano, un 44enne è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di decine di dosi di cocaina. Scrive meridionews.it

