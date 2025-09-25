Trovato con cocaina hashish e bilancino | arrestato un diciottenne

Agrigentonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trovato in possesso di pochi grammi di cocaina e hashish, ma anche di un bilancino e materiale per confezionare le dosi. È per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i poliziotti hanno arrestato un diciottenne di Palma di Montechiaro. Su. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

