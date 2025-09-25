Trovato con cocaina hashish e bilancino | arrestato un diciottenne
È stato trovato in possesso di pochi grammi di cocaina e hashish, ma anche di un bilancino e materiale per confezionare le dosi. È per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i poliziotti hanno arrestato un diciottenne di Palma di Montechiaro. Su. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Fermato dai carabinieri per un controllo; trovato con hashish, marijuana e cocaina. Ha appena 15 anni. Arrestato dai militari a Fondi
Taurianova, trovato con oltre 50 grammi di cocaina: arrestato nel parcheggio di un centro commerciale
Blitz in un'abitazione: 29enne trovato con la cocaina e il bilancino
Rieti: arrestato per droga ed espulso cittadino albanese di 24 anni Operazione antidroga a Rieti: un cittadino albanese di 24 anni, già espulso nel 2023 e trovato con cocaina, è stato arrestato e poi accompagnato a Fiumicino per il rimpatrio in Albania.
Terni: rider ternano trovato con la cocaina. Denunciato e non solo
Spaccio di cocaina e hashish a Gela: arrestato un 36enne - Indagato in stato di libertà un 24enne che era con lui in macchina al momento di un controllo effettuato dalla polizia nella notte ... Si legge su livesicilia.it
In camera 2,5kg di hashish e 42 grammi di cocaina, arrestato il pusher dell’Oltretorrente - La Polizia di Stato di Parma ha messo a segno un importante colpo contro lo spaccio di stupefacenti nel quartiere Oltretorrente. Segnala parmapress24.it