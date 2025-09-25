Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova

(Adnkronos) – Una troupe di ‘Porta a Porta’ è stata aggredita a Padova durante un reportage sulle baby gang. Alcuni ragazzi hanno tirato una pietra e delle bottiglie colpendo alla gamba la giornalista. Il servizio completo questa sera a “Porta a Porta”. —[email protected] (Web Info) Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it