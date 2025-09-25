Troppi miopi? È anche colpa dello smog
La miopia colpisce fino al 90% dei giovani in Asia. Uno studio internazionale dimostra che lo smog aumenta il rischio di problemi visivi nei bambini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Troppi miopi? È anche colpa dello smog... - Per la prima volta l’inquinamento atmosferico, lo smog, viene riconosciuto come fattore di rischio per la miopia. Scrive gazzetta.it