Triplo Genoa | ribalta l' Empoli dopo lo spavento iniziale e vola agli ottavi Ora c' è l' Atalanta

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Vieira continua avanti in Coppa Italia: Frendrup, Marcandalli e Ekhator a segno dopo il vantaggio di Saporiti. L'Empoli di Pagliuca non sfigura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

