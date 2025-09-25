Triplo Genoa | ribalta l' Empoli dopo lo spavento iniziale e vola agli ottavi Ora c' è l' Atalanta
La squadra di Vieira continua avanti in Coppa Italia: Frendrup, Marcandalli e Ekhator a segno dopo il vantaggio di Saporiti. L'Empoli di Pagliuca non sfigura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: triplo - genoa
Tris Genoa, Vieira raggiunge l'Atalanta agli ottavi di Coppa Italia: battuto l'Empoli - Il grifone ribalta lo svantaggio inziale di Saporiti con le reti di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator: c'è la Dea di Juric nel prossimo turno ... Si legge su tuttosport.com