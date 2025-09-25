Trionfo azzurro ai Mondiali di canottaggio medaglia d’oro dell’Italia nel quattro di coppia maschile
Medaglia d’oro nel quattro di coppia maschile allo Shangai Water Sports Center, che si colora d’azzurro. Per i canottieri Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili è la seconda volta dopo il successo in Bulgaria nel 2018. Primo oro in carriera invece per il prodiere Luca Chiumento, che ha vogato al posto del già campione mondiale Filippo Mondelli, morto nel 2021 per un tumore. Proprio a lui, «Pippo», i compagni hanno dedicato la vittoria srotolando il tricolore in suo omaggio. La gara. Già dalla partenza è stato chiaro che la squadra azzurra avrebbe occupato il primo posto sul podio. Un’imbarcazione di vantaggio guadagnata già in partenza, poi uno sprint in velocità fino a tagliare il traguardo con due secondi di distacco. 🔗 Leggi su Open.online
