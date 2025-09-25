Tributo a Zucchero dal vivo al Bambolo Live Music di Ponsacco

Pisatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica dal vivo: venerdì 10 ottobre il palco del Bambolo Live Music di Ponsacco ospiterà una serata speciale dedicata al repertorio di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, con il travolgente tributo dal vivo dei Bluesugar.La Bluesugar tribute. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

