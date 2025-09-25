Tribunale a Palermo la prima donna italiana di origini srilankesi ad aver vinto il concorso in magistratura

Si è insediata oggi a Palermo la prima donna originaria dello Sri Lanka ad avere superato il concorso in magistratura in Italia: ha giurato e da domani (26 settembre) inizierà il periodo di formazione come magistrato ordinario in tirocinio (Mot), quello che un tempo era l’uditore giudiziario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

