Riccardo Trevisani ha criticato aspramente la tifoseria fiorentina: arriva la risposta piccata dell’attore e tifoso viola In una puntata recente di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Mediaset si è scagliato contro i tifosi viola a seguito dei fischi piovuti al Franchi dopo Fiorentina-Como. Trevisani ha sottolineato la presuntuosità dei supporter della Fiorentina: “Non posso ragionare con i tifosi della Fiorentina, mi dispiace. Sono più bravi di Italiano, Palladino e Pioli – dice ironicamente – Io capisco la lingua italiana, Dante, il calcio è nato a Firenze.ma basta”. Per il giornalista, i supporter della squadra di Pioli credono che la Fiorentina debba avere una rilevanza Nazionale: “Vivono nell’idea di essere la squadra più interessante al mondo, ma la verità è che interessa solo a Firenze”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Trevisani contro Firenze, scoppia la polemica: “Il nulla totale”