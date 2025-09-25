Trevisani contro Firenze scoppia la polemica | Il nulla totale
Riccardo Trevisani ha criticato aspramente la tifoseria fiorentina: arriva la risposta piccata dell’attore e tifoso viola In una puntata recente di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Mediaset si è scagliato contro i tifosi viola a seguito dei fischi piovuti al Franchi dopo Fiorentina-Como. Trevisani ha sottolineato la presuntuosità dei supporter della Fiorentina: “Non posso ragionare con i tifosi della Fiorentina, mi dispiace. Sono più bravi di Italiano, Palladino e Pioli – dice ironicamente – Io capisco la lingua italiana, Dante, il calcio è nato a Firenze.ma basta”. Per il giornalista, i supporter della squadra di Pioli credono che la Fiorentina debba avere una rilevanza Nazionale: “Vivono nell’idea di essere la squadra più interessante al mondo, ma la verità è che interessa solo a Firenze”. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Dzeko torna in Italia, Trevisani rivela: «Non ama perdere, ha scelto Firenze per chiudere la carriera. Ecco cosa vuole fare qui»
Trevisani torna sulle sue parole: "Mi sono uscite male, ma com'è possibile che a Firenze non vi accontentiate mai?" - X Vai su X
Ieri Trevisani ha attaccato i tifosi viola per le critiche nei confronti di Stefano Pioli: la replica di Pedullà #Fiorentina #firenze #curvafiesole #ForzaViola #orgasmofiorentino #Trevisani #Pedulla #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, Trevisani in guerra col mondo viola: attacca i tifosi e ridimensiona il club, social in rivolta - Dura invettiva di Trevisani contro i tifosi della Fiorentina che hanno messo nel mirino Pioli e che a suo parere sopravvalutano l'importanza della squadra nel mondo del calcio ... Secondo sport.virgilio.it