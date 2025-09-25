Trentotto anni in carcere da innocente | risarcimento record da 25 milioni di dollari per un uomo in USA
Maurice Hastings, 72 anni, ha ottenuto 25 milioni di dollari dalla California dopo 38 anni di carcere per un crimine mai commesso. Condannato nel 1983 per l'omicidio di Roberta Wydermyer, è stato scagionato nel 2021 grazie ai test del DNA che hanno identificato il vero colpevole, Kenneth Packnett, morto nel 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: trentotto - anni
Ottobre in musica! La bella tradizione dei CONCERTI proposti dal C.O.P.. che da trentotto anni accompagna le nostre serate musicali d'autunno, riapre con il seguente calendario: - TUTTI I VENERDI' di OTTOBRE - ore 21 - Ingresso libero - - facebook.com Vai su Facebook
Andrea #agnelli sul patteggiamento: "Scelta coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta. [...] Questo procedimento penale, avviato ormai quasi quattro anni fa, si trova ancora nella fase iniziale dell'udienza preliminare e l'a - X Vai su X
5 anni in carcere da innocente: Carlo D'Attanasio è tornato in Italia - Nel 2022 Carlo D'Attanasio viene arrestato in Papua Nuova Guinea con l'accusa di traffico internazionale di droga. Segnala iene.mediaset.it
Carlo D'Attanasio è rientrato in Italia dopo 5 anni di carcere da innocente in Papua Nuova Guinea: «Ce l'ho fatta!» - Prima le lacrime di commozione e poi la gioia incontenibile per essere riuscito a «baciare di nuovo la terra italiana» per Carlo D'Attanasio, il velista pescarese accusato di traffico internazionale ... Scrive roma.corriere.it