Trentotto anni in carcere da innocente | risarcimento record da 25 milioni di dollari per un uomo in USA

Maurice Hastings, 72 anni, ha ottenuto 25 milioni di dollari dalla California dopo 38 anni di carcere per un crimine mai commesso. Condannato nel 1983 per l'omicidio di Roberta Wydermyer, è stato scagionato nel 2021 grazie ai test del DNA che hanno identificato il vero colpevole, Kenneth Packnett, morto nel 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it