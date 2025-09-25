Treni Nisini Lega | ancora disagi per manifestanti cittadini pagano scotto
Arezzo, 25 settembre 2025 – "Gruppi di manifestanti anche oggi bloccano la circolazione ferroviaria in Italia creando disagi a cittadini che lavorano, pendolari, famiglie che si spostano con il treno. In che modo un simile gesto può rappresentare un sostegno a una causa, qualunque sia? Certamente non rappresenta la soluzione per un conflitto, ma finisce sulla pelle di tanti cittadini che volevano partire in orario, o semplicemente tornare a casa. Si scambia il sacrosanto diritto a manifestare con il pretesto per devastare le città, attaccare le Forze dell'Ordine, colpire le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: treni - nisini
Trasporti, Nisini (Lega): bene proroga circolazione treni pendolari Roma Firenze
Buone notizie per i pendolari del Valdarno! Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si va verso una proroga che eviterà il blocco dei treni regionali sulla Direttissima Roma–Firenze. Una decisione che tiene conto dell - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, Nisini (Lega): bene proroga circolazione treni pendolari Roma Firenze - “La proroga della circolazione dei treni pendolari sulla rete AV Roma Firenze per il prossimo anno e per parte del 2027 è una risposta importante per la mobilità dei cittadini del territorio, in primi ... Secondo lanazione.it
Sciopero treni, nuovi disagi dalle 21 di domani: ecco i viaggi garantiti - Prenderà il via alle 21 di domani (giovedì 4) e si concluderà alla 18 di venerdì 5 settembre, per un totale di 21 ore. Scrive repubblica.it