Treni | ancora modifiche nel weekend per un giorno i metropolitani non circolano

Proseguono gli interventi di realizzazione del progetto unico terzo valiconodo di Genova con le attività a Genova Piazza Principe sotterranea per la realizzazione del sestuplicamento tra Principe e Brignole.Per consentire i lavori, dalle 18 di venerdì 26 alle ore 20 di domenica 28 settembre è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: treni - modifiche

Lavori linea Napoli-Caserta via Cancello: modifiche alla circolazione dei treni

Treni, lavori sulla linea Bergamo-Verdello: bus sostitutivi e modifiche

Lazio, modifiche ai treni regionali Trenitalia dal 9 al 15 luglio per lavori a Roma Casilina e Ostiense

Modifiche circolazione treni per $Malpensa : dal 22 settembre al 13 dicembre 2025. Informatevi prima di partire,previste lunghe attese per intescambio treni/autobus, in particolare a BustoArsizio Nord verso $Aeroporto I dettagli a.mktgcdn.com/f/3714691/er8J - X Vai su X

Modifiche alla circolazione dei treni per #Malpensa: dal 22 settembre al 13 dicembre 2025. Linee: “XP1” Milano Cadorna – Malpensa A. T2, “XP2” e “R28” Milano Centrale – Malpensa T2 e “S50” Biasca/Mendrisio – Gallarate – Malpensa Aeroporto" Si informa - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero 21 – 22 settembre 2025: tutti i treni garantiti - I treni si fermano 24 ore per lo sciopero del 21 e 22 settembre 2025: scopri gli orari della protesta e la lista dei treni garantiti. Come scrive sicurauto.it

Sciopero generale dei trasporti confermato: gli orari garantiti dei treni - Per pendolari e turisti domenica 21 e lunedì 22 settembre sarà un giorno difficile per via delle 24 ore di sciopero generale in programma. Scrive milanotoday.it