Trekking e urban sketching a Firenze per la terza edizione di Dialoghi Urbani

Lanazione.it | 25 set 2025

Firenze, 25 settembre 2025 - Al via sabato mattina alle 10 la terza edizione di Dialoghi urbani, rassegna delle biblioteche della Città di Firenze, con un appuntamento che unisce il piacere del camminare all’osservazione attenta dei luoghi. “Abitare i margini” è il trekking con urban sketching nel Quartiere 2, proposto dal gruppo di lavoro CircolA di Fondazione Architetti Firenze e dedicato ai cittadini, pensato per attraversare il confine fisico e simbolico della città e riscoprirne alcuni punti chiave dal punto di vista storico e architettonico.  Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e del Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, il percorso si snoderà toccando le case popolari di via Manni, significativo esempio di edilizia pubblica dei primi del ’900, per poi entrare al Circolo Andreoni, dove ha sede il Cantiere della Memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: trekking - urban

