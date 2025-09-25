Trekking e urban scketching a Firenze per la terza edizione di Dialoghi Urbani

Al via sabato 27 settembre la terza edizione di Dialoghi urbani, la rassegna delle biblioteche della Città di Firenze, con un trekking e urban sketching proposto dal gruppo di lavoro CircolA di Fondazione Architetti Firenze, dedicato ai cittadini.A Firenze sabato 27 settembre torna l’iniziativa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Giornata del trekking urbano: la Toscana da scoprire camminando - L’iniziativa, organizzata dal 2002 dal Comune di Siena, torna nel segno della sostenibilità con decine di iniziative in tutta Italia per conoscere storie, luoghi ed eccellenze a ritmo lento Firenze, ... Secondo lanazione.it

