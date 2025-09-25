Trekking a Camaldoli con l’arte di Roberto Ghezzi | come iscriversi

Arezzonotizie.it | 25 set 2025

Sono ancora disponibili gli ultimi posti per partecipare alla camminata organizzata dalle sezioni CAI di Arezzo e di Stia a Camaldoli sabato 27 settembre. L’escursione è aperta a soci e non soci e sarà guidata dagli accompagnatori del CAI.Si tratta di un trekking dal forte valore culturale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Ancora aperte le iscrizioni al trekking del Cai a Camaldoli con l’arte di Roberto Ghezzi

trekking camaldoli l8217arte robertoAncora aperte le iscrizioni al trekking del Cai a Camaldoli con l’arte di Roberto Ghezzi - 00 dal Monastero di Camaldoli con tappe a Casa Pucini, Metaleto, Castagno Miraglia, Prato al Fiume, per poi rientrare passando dall’Eremo. Da msn.com

